Продавали девушек в Израиль и Германию: в Одессе спецназ задержал торговцев людьми

70% от "зарплаты" девушек получали бы сами «работодатели»

/ Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который пытался вывезти девушек заграницу для работы в борделях. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как написали в ведомстве, копы задержали 44-летнего горожанина прямо в одесском аэропорту за попытку переправить двух украинок в Германию. Кроме того, задержан и один из сообщников. Сутенеры вербовали молодых женщин для работы в борделях Израиля и Германии.

"Девушек злоумышленники выбирали среди тех, кто находился в тяжелом материальном положении. За "работу" предлагали хорошую зарплату, 70% от которой получали сами "работодатели". Кроме того, все расходы, связанные с выездом за границу, мужчины брали на себя, при условии, что женщины их "отработают", – пишет пресс-служба.

У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, банковские карты, список женщин, копии трудовых договоров и страховые полисы.

Полиция начала уголовное производство. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram