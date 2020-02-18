Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Продавали девушек в Израиль и Германию: в Одессе спецназ задержал торговцев людьми

18 февраля, 17:06

70% от "зарплаты" девушек получали бы сами «работодатели»

/ Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который пытался вывезти девушек заграницу для работы в борделях. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как написали в ведомстве, копы задержали 44-летнего горожанина прямо в одесском аэропорту за попытку переправить двух украинок в Германию. Кроме того, задержан и один из сообщников. Сутенеры вербовали молодых женщин для работы в борделях Израиля и Германии.

"Девушек злоумышленники выбирали среди тех, кто находился в тяжелом материальном положении. За "работу" предлагали хорошую зарплату, 70% от которой получали сами "работодатели". Кроме того, все расходы, связанные с выездом за границу, мужчины брали на себя, при условии, что женщины их "отработают", – пишет пресс-служба.

У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, банковские карты, список женщин, копии трудовых договоров и страховые полисы.

Полиция начала уголовное производство. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса задержание проституция торговля людьми

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В супермаркете Одессы посетителю изрезали ягодицы (видео)
В супермаркете Одессы посетителю изрезали ягодицы (видео)Одесса
Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решение
Коронавирус атакует: в Одесском морпорту приняли жесткое решениеОдесса
Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)
Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)Одесса
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: у моряков была высокая температура
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: у моряков была высокая температураОдесса
Расстрел пластического хирурга в Киеве: двоих подозреваемых арестовали
Расстрел пластического хирурга в Киеве: двоих подозреваемых арестовалиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...