Проведет в больнице 3-4 месяца: в каком состоянии одессит после селфи на поезде

В Одессе 18-летний парень, который пытался сделать селфи на поезде и получил удар током, сейчас находится в реанимации городской больницы №10. Он в тяжелом состоянии.
Как сообщает "Пушкинская", ссылаясь на заместителя директора лечебницы Ольгу Ковалеву, у молодого человека тяжелый термический ожог 55% тела, также пострадали дыхательные пути.
Отмечается, что парня вывели из шока, сделали МРТ и обнаружили множественные ушибы головного мозга. С ним работают комбустиолог и нейрохирург.
"Как наступает осень, лето, все хотят красивые фотки отправлять в интернет. Вот и Александр Ф., будущий моряк, залез на вагон в районе 6-го километра, на станции Западная. Он получил удар вольтовой дугой, у него тяжелый термический ожог 55% тела, ожог дыхательных путей. К тому же это вольтовая дуга, так что он летел оттуда, цепляя головой, что можно", — сказала врач.
В больнице парень пробудет 3-4 месяца, а затем ему предстоит еще длительное восстановление и пересадка кожи.
Ранее мы сообщали, что под Киевом школьник получил сильные ожоги во время экстремального селфи.
Также напомним, в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, и получил удар током.
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