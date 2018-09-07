Пытался подкупить пограничников: в Одесской области задержали иностранца с "георгиевской лентой"

Мужчине запретили въезд в Украину на три года

В Одесской области на пункте пропуска "Паланка" украинские пограничники задержали гражданина Молдовы с "георгиевской лентой". Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Инцидент произошел 6 августа на украинско-молдавской границе. "Георгиевскую ленту" пограничники нашли в автомобиле мужчины, в котором он направлялся в Украину. Молдаванин так и не смог объяснить пограничникам, какова цель его визита в Украину и откуда у него "георгиевская лента". Вместо этого правонарушитель попытался подкупить военнослужащих и предложил им 200 гривен.

Факт дачи взятки пограничники задокументировали, а мужчину передали представителям Нацполиции. Кроме того, молдаванину запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года.

Ранее в Украину не пустили двух россиян, которые отказались снимать запрещенную в нашей стране георгиевскую ленточку со своего багажа.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о запрете георгиевских ленточек. С 15 июля прошлого года запрет на георгиевскую ленту в Украине вступил в силу. Также стало известно, как будут разбираться с нарушителями и какие штрафы им грозят.