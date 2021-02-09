СБУ разоблачила одесских чиновников на незаконных сделках с землей

Сейчас на незаконно отчужденных землях ведется застройка многоквартирными домами

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Одессе должностных лиц нескольких государственных учреждений и горсовета. Чиновники незаконно переоформили право собственности на земельный участок Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, организовали сделку чиновники Одесского горсовета, областной прокуратуры, региональных подразделений Государственной архитектурно-строительной инспекции и Госгеокадастра и частные застройщики.

Фигуранты подделали официальные документы и сменили собственность земель площадью почти 4 гектара. Проверяется информация, что злоумышленники действовали через незаконное вмешательство в работу телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем государственных контролирующих органов.

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Сейчас на незаконно отчужденных землях ведется застройка многоквартирными домами с многочисленными нарушениями законодательства. Однако судом наложен арест на участок, а также на здания, недострои, другие складские помещения с лишением права пользования, распоряжения имуществом и запретом проведения строительных работ.

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Правоохранители провели свыше 20 обысков. В их ходе изъято документацию на строительство жилого комплекса, черновые записи, бланки с оттисками печатей строительных компаний и другие материалы, которые подтверждают незаконный вывод земельного участка из государственной собственности для коммерческой застройки.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – добавили в СБУ.

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Ранее мы сообщали, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров опроверг сообщения СМИ о незаконном выделении земли его тестю.

Также напомним, СБУ поймала чиновников Нацакадемии наук на передаче земли в Киеве ценой в сотни миллионов гривен.

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