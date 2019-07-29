После аварии машина остановилась на трамвайных рельсах

Масштабное ДТП в Одессе: пять человек ранены, движение заблокировано 2019-07-29T14:33:00+03:00 Одесса После аварии машина остановилась на трамвайных рельсах

На Николаевской дороге в Одессе около 10 часов утра 29 июля произошло ДТП: столкнулись внедорожник Honda и микроавтобус Opel. После аварии легковушка перевернулась, а микроавтобус отбросило на трамвайные рельсы.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, за медицинской помощью обратились пять человек, на месте аварии работает следователь.

Из-за ДТП образовались огромные пробки, движение трамваев было заблокировано больше чем на час.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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