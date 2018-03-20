Скандал завершен: Одесский художественный музей возглавил Ройтбурд

Противники назначения Ройтбурда заявили, что такое решение противоречит принципам демократии

Одесский художественный музей все-таки получил нового директора. Пост занял художник Александр Ройтбурд, который победил в конкурсе на эту должность еще в декабре 2017-го.

Поскольку облсовет кандидатуру художника не одобрил, контракт с ним подписал лично губернатор.

"Четко регламентировано: человек, победивший в конкурсе, должен быть назначен в течение двух месяцев", — заявил председатель ОГА Максим Степанов.

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Противники назначения Ройтбурда заявили, что такое решение противоречит принципам демократии.

"С этим надо научиться жить, в конце концов, враги бывают у каждого хорошего дела", — заявил новоиспеченный директор художественного музея на своей странице в соцсети в ответ на критику.

Напомним, возглавить одесский Лувр хотели нынешний директор, его зам и художник.

Также сообщалось, что Львовский природоведческий музей готовится к возвращению мамонта.