Скандал завершен: Одесский художественный музей возглавил Ройтбурд
Противники назначения Ройтбурда заявили, что такое решение противоречит принципам демократии
Одесский художественный музей все-таки получил нового директора. Пост занял художник Александр Ройтбурд, который победил в конкурсе на эту должность еще в декабре 2017-го.
Поскольку облсовет кандидатуру художника не одобрил, контракт с ним подписал лично губернатор.
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"Четко регламентировано: человек, победивший в конкурсе, должен быть назначен в течение двух месяцев", — заявил председатель ОГА Максим Степанов.
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Противники назначения Ройтбурда заявили, что такое решение противоречит принципам демократии.
"С этим надо научиться жить, в конце концов, враги бывают у каждого хорошего дела", — заявил новоиспеченный директор художественного музея на своей странице в соцсети в ответ на критику.
Напомним, возглавить одесский Лувр хотели нынешний директор, его зам и художник.
Также сообщалось, что Львовский природоведческий музей готовится к возвращению мамонта.
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