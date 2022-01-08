Собирался в Берлин. В Измаиле мужчина с флагом СССР пришел под военкомат

Максимальное наказание по данной статье может быть лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества

Мужчина грозился дойти с флагом до Берлина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Измаиле Одесской области мужчина пришел под военкомат с флагом СССР. Кроме этого, он грозился "дойти с ним до Берлина".

Об этом пишет Думская.

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Полиция прервала шествие любителя запрещенной символики.

Кем оказался мужчина

Это 44-летний безработный местный житель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности, а также к уголовной — за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

Каким будет наказание

Флаг у мужчины изъяли, его опросили и отпустили под личное обязательство.

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"На данный момент решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ч.1 ст. 436-1 УК Украины — за публичное использование символики коммунистического и прочих тоталитарных режимов", — сообщили в правоохранительных органах.

Максимальное наказание по данной статье может быть лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Запрещенная символика в Украине

В Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и "георгиевская" лента. За нарушения статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

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административная ответственность предусмотрена за изготовление и пропаганду "георгиевской" ленты – наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (более 170 тыс. грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащие ее изображения;

предусмотрена за изготовление и – наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (более 170 тыс. грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащие ее изображения; уголовная ответственность предусмотрена за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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