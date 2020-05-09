Более сотни лент и грамот: в Запорожье у мужчины изъяли коммунистическую символику (фото)

Нарушителю грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы

В Запорожской области правоохранители изъяли в группы людей целый "арсенал" вещей с коммунистической символикой. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

Известно, что в полицию сообщили о преступлении жителя Запорожья 1974 года рождения, который на странице в Fаcebook призывал изготовлять и распространять коммунистическую, нацистскую символику и вести пропаганду тоталитарных режимов. Кроме того, мужчина позиционирует себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

Правоохранители провели обыски и изъяли коммунистическую символику.

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"В ходе обысков изъято более 1200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945-2020", около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением "Серп молот", более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением "Серп молот", флэш-носители, 13 системных блоков, более 250 печатей различных предприятий, черновые записи. Также правоохранители изъяли приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 Мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением "Серп и молот", - написали полицейские.

Сейчас правоохранители ищут других подозреваемых в преступлении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Напомним, недавно в Мелитополе задержали пенсионера с флагом коммунистов.

Впрочем, сообщалось, что мероприятия в Украине, приуроченные ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, проходят в целом спокойно, без инцидентов, по административным нарушениям составлено 9 протоколов, открыто одно производство в связи с использованием запрещенной символики.

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