Социальные проекты Одессы: горожане выберут, что благоустроить

В Одессе стартовало голосование за социальные проекты, которые планируют реализовать за счет общественного бюджета-2019. Отдать голос за понравившуюся задумку (всего их 71) можно на муниципальной платформе "Социально активный гражданин" (citizen.odessa.ua) до 4 декабря.

Среди претендентов — 49 больших проектов стоимостью от 500 тыс. грн до 1,5 млн грн, и 22 "поскромнее" — от 100 тыс. грн до 500 тыс. Общая стоимость всех проектов составляет 80,2 млн грн, в то время как общественный бюджет-2019 располагает 50 млн грн.

Большинство проектов посвящены благоустройству конкретных локаций: дворов, детских площадок, тротуаров. Среди крупных проектов сейчас лидируют четыре инициативы по благоустройству улицы Крымской на жилмассиве Котовского. Победителей обещают объявить уже 11 декабря.

Ранее мы писали, что соцпроекты одесситов на 2019 год под вопросом. Общественники опасаются, что из-за отсутствия предложений перестанут формировать бюджет.

Напомним, в Запорожье состоялась встреча чиновников с жителями города, на которой запорожцам презентовали проект реконструкции новой площади перед зданием центрального вокзала, который должен быть утвержден в городском совете.

Также мы писали, что жителям Харькова предложили выбрать, на что потратить 50 миллионов гривен общественного бюджета.