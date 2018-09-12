Соцпроекты одесситов на 2019 год под вопросом

Сегодня, 20:42

Общественники опасаются, что из-за отсутствия предложений перестанут формировать бюджет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Одесситы бьют тревогу по поводу конкурса соцпроектов, которые могут реализовать в 2019-м за счет общественного бюджета. Прием проектов стартовал еще 20 августа, но ни один из них пока не был опубликован.

Общественники и некоторые депутаты опасаются, что из-за отсутствия предложений перестанут формировать бюджет.

"Люди разуверились в реализации проектов. К тому же все голосование происходит под управлением. Голосования срывались, когда проекты набирали необходимое количество голосов, которые потом куда-то девались", — заявил депутат горсовета Алексей Еремица.

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А участник комиссии по вопросам общественного бюджета Анатолий Кавун предполагает, что проблема в измененных правилах.

"Собрать 200 подписей людей, которые согласны внести паспортные данные, довольно сложно", — говорит Кавун.

Напомним, что в Одессе проектов много, а денег мало.

Также мы писали, что одесские чиновники задумались о строительстве новой дороги в порт в объезд жилых кварталов. После череды пикетов жителей районов, через которые регулярно ездят груженые фуры, власть имущие вернулись к проекту строительства автомагистрали "Хаджибей-2", которая должна вести в гавань, минуя территории с жилой застройкой.

Напомним, в Харькове инициативные горожане подали 301 предложение, на реализацию которых, по подсчетам самих авторов, необходимо 180 млн грн. 123 идеи представили общественные организации, а 178 — физические лица. 

Кроме того, читайте о крупных проектах Днепра. Зодчие обсудили перспективы реконструкции парка "Зеленый гай", возведение на левом берегу Днепра так называемого "индустриального парка", а также вопросы строительства и реконструкции ряда городских объектов.
бюджет, КаВуН, проект, проекты

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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