Соцпроекты одесситов на 2019 год под вопросом
Общественники опасаются, что из-за отсутствия предложений перестанут формировать бюджет
Одесситы бьют тревогу по поводу конкурса соцпроектов, которые могут реализовать в 2019-м за счет общественного бюджета. Прием проектов стартовал еще 20 августа, но ни один из них пока не был опубликован.
Общественники и некоторые депутаты опасаются, что из-за отсутствия предложений перестанут формировать бюджет.
"Люди разуверились в реализации проектов. К тому же все голосование происходит под управлением. Голосования срывались, когда проекты набирали необходимое количество голосов, которые потом куда-то девались", — заявил депутат горсовета Алексей Еремица.
А участник комиссии по вопросам общественного бюджета Анатолий Кавун предполагает, что проблема в измененных правилах.
"Собрать 200 подписей людей, которые согласны внести паспортные данные, довольно сложно", — говорит Кавун.
Напомним, что в Одессе проектов много, а денег мало.
Также мы писали, что одесские чиновники задумались о строительстве новой дороги в порт в объезд жилых кварталов. После череды пикетов жителей районов, через которые регулярно ездят груженые фуры, власть имущие вернулись к проекту строительства автомагистрали "Хаджибей-2", которая должна вести в гавань, минуя территории с жилой застройкой.
Напомним, в Харькове инициативные горожане подали 301 предложение, на реализацию которых, по подсчетам самих авторов, необходимо 180 млн грн. 123 идеи представили общественные организации, а 178 — физические лица.
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