Спортсмен решил устроить ультра-марафон от Одессы до Киева

Одессит заключил пари со знакомым, что пробежит до столицы за 11 дней

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Одесский спортсмен решил устроить ультра-марафон – он заключил пари со знакомым, что добежит от памятника Дюку Ришелье до столицы за 11 дней.

Бегуну придется преодолеть 542 километра – ежедневно он планирует пробегать по 50 километров, а ночевать и питаться будет в трейлере, который его сопровождает. Отвлекаться планирует чтением стихотворений.

Таким образом одессит намерен обратить внимание на проблемы людей с инвалидностью. На старте к нему присоединились еще 15 желающих. Впрочем, они планируют пробежать значительно меньше – всей дистанции преодолеть они не рискнули.

"Мы говорим о проблемах людей с инвалидностью, о том, что у нас не обустроены города, о том, что люди безразличны к этому. О том, что в большинстве своем нам легче абстрагироваться, чем принять в этом участие", – подчеркнул спортсмен Иван Ефанов.

Стоит добавить, что ранее в Харькове прошел традиционный марафон, посвященный Дню Независимости Украины и Дню города. В соревнованиях принимали участие любители и профессиональные спортсмены – им предложили на выбор четыре различных дистанции: 3 км, 10 км, 21 км 097 м и полный марафон – 42 км 195 м.

Отдельный зачет открыт для участников, которые преодолевают дистанции в 3 км и 21 км 097 м на роликовых коньках.

Напомним, ранее в Харькове прошел марафон, в котором приняли участие 11 тысяч человек.

Также в Харькове устроили марафон ради "солнечной детворы".

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