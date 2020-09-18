Стрельба в центре Одессы: СБУ задержала злоумышленников

Участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона

Ранее в Одессе стреляли ради развлечения. А сегодня произошла перестрелка уже всерьез между двумя компаниями, в результате чего есть пострадавшие. Однако Служба безопасности Украины уже задержала злоумышленников.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы. Оперативники Службы мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов города. Во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения", – говорится в сообщении.

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В свою очередь полиция Одесской области открыла уголовное производство по факту вооруженного хулиганства в ресторане. Правоохранители уточнили, что перестрелка произошла между двумя мужчинами, после чего правонарушители пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне СБУ отчиталось о работе с начала года. С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену.

Отметим, сегодня в сумском селе мужчина открыл стрельбу из ружья на улице. По словам свидетелей, вооруженный человек был очень пьян. Следствие открыло уголовное производство. Подробней смотрите в сюжете:

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