В центре Одессы компания "развлекалась" стрельбой (видео)

В Одессе компания мужчин устроила оригинальные развлечения и открыла стрельбу в курортном районе Аркадия.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале "Х_Одесса".

"Компания решила пострелять на площади 10 апреля, но как раз в этот момент рядом проезжали парни в погонах", – написал очевидец.

Видео: Telegram-канал H_Odessa

Стоит отметить, что о пострадавших в этом инциденте, а также о задержании "шутников" на официальном сайте одесской полиции не сообщали.

Ранее стало известно о задержании мужчины, который из пневматического оружия стрелял по детям. По его словам, малыши устроили ссору под его окнами и таким образом он пытался их "наказать".

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Киеве мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по людям во дворе.

Ранее похожий инцидент произошел в селе Броварского района. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхающим у озера.

Кроме того, возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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