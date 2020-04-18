Священники с доставкой и богослужения в авто: как будут праздновать Пасху в Одессе

В городе ограничат работу общественного транспорта, но не будут закрывать кладбища в поминальные дни

Выездное освящение пасхальных корзин и богослужения в автомобилях – одесситы придумывают безопасные способы празднования праздника светлой Пасхи. Не все священнослужители прислушались к правоохранителям. Несмотря на уверенность полиции в том, что службы в одесских храмах должны проходить без верующих, некоторые настоятели запрещать посещение церквей не стали. Верующих пускают, но не более десяти за раз, в масках, и так, чтобы держали дистанцию. В отдаленные районы Одессы, где поблизости нет храмов, привезут священников, чтобы освящали пасхальные корзины на улице.

Оригинальный способ для совместной молитвы придумали евангелисты. Организуют "автохвалу". То есть верующие подъедут на собственных авто в церковь и, сидя в салоне, будут слушать речь епископа и петь пасхальные гимны.

"Когда они подъедут, все равно маски нужно надевать, окна можно открывать, но ходит здесь общаться, здороваться, обниматься, христосоваться запрещено", – объясняет Петр Сердиченко, епископ Одесской народной церкви.

Местные власти, конечно, призывают одесситов сидеть дома и смотреть трансляции богослужений по телевизору. На пасхальные праздники транспорт будет курсировать только с пяти часов утра до десяти часов вечера.

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Кстати, в поминальные дни Одесских кладбищ закрывать не будут. Однако торговлю на входах в кладбища и трапезы на могилах все же запретят.

А тем временем женский монастырь в Одесской области превращается в очаг коронавируса. Отмечается, что среди обнаруженных за последние сутки новых случаев заболевания в Одесской области – три представителя церкви из Теплодара.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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