Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Женский монастырь в Одесской области превращается в очаг коронавируса

17 апреля, 19:51

Татьяна Очеретяна

Ранее в монахини этого храма подтвердили инфицирование

В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19 за сутки, 3 из них в Теплодарском женском монастыре, где ранее болезнь была обнаружена у одной из монашек. Об этом сообщает Антикризисный штаб в Одесской области.

Отмечается, что среди обнаруженных за последние сутки новых случаев заболевания в Одесской области – три представителя церкви из Теплодара.

Также известно, что всего в Одесской области уже 97 человек больны COVID-19. Из них 33 – в Одессе, 25 в Подольске. Возраст самого младшего больного – 3 года, самого старшего – 87 лет.

Реклама

В тренде
Один вражеский обстрел и потери боевиков: как прошли сутки на Донбассе

Напомним, недавно в Радомышле Житомирской области коронавирусной инфекцией заразились шестеро прихожан местной церкви. Тесты на COVID-19 этих пациентов показали положительный результат.

А в Одессе в связи с карантином из-за коронавируса одна из церквей проведет пасхальную службу на парковке. Прихожане будут сидеть в автомобилях. Предстоящее богослужение анонсировала Одесская Народная церковь (Евангельская Христианская церковь).

Также министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение к украинцам, где, в частности, отметил, что МОЗ не вмешивается в дела церкви, но попросил украинцев оставаться дома и не идти в церкви на Пасху в связи с пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса монастырь заражение Теплодар коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионовУкраина
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
Эпоха коронавируса: в супермаркетах Одессы появились
Эпоха коронавируса: в супермаркетах Одессы появились "маскоматы" (фото)Одесса
Коронавирус держится уже месяц: зараженный одессит рассказал, как проходит его самоизоляция (видео)
Коронавирус держится уже месяц: зараженный одессит рассказал, как проходит его самоизоляция (видео)Одесса
В Одессе переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина (видео)
В Одессе переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина (видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...