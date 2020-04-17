Женский монастырь в Одесской области превращается в очаг коронавируса

В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19 за сутки, 3 из них в Теплодарском женском монастыре, где ранее болезнь была обнаружена у одной из монашек. Об этом сообщает Антикризисный штаб в Одесской области.

Отмечается, что среди обнаруженных за последние сутки новых случаев заболевания в Одесской области – три представителя церкви из Теплодара.

Также известно, что всего в Одесской области уже 97 человек больны COVID-19. Из них 33 – в Одессе, 25 в Подольске. Возраст самого младшего больного – 3 года, самого старшего – 87 лет.

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Напомним, недавно в Радомышле Житомирской области коронавирусной инфекцией заразились шестеро прихожан местной церкви. Тесты на COVID-19 этих пациентов показали положительный результат.

А в Одессе в связи с карантином из-за коронавируса одна из церквей проведет пасхальную службу на парковке. Прихожане будут сидеть в автомобилях. Предстоящее богослужение анонсировала Одесская Народная церковь (Евангельская Христианская церковь).

Также министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение к украинцам, где, в частности, отметил, что МОЗ не вмешивается в дела церкви, но попросил украинцев оставаться дома и не идти в церкви на Пасху в связи с пандемией коронавируса.

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