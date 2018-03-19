Технический кислород вместо медицинского: в Одесской области наживались на здоровье пациентов

Сегодня, 05:11

Такой кислород мог навредить здоровью пациентов и привести к трагическим последствиям

В баллонах — кислород. Фото: npu.gov.ua
В баллонах — кислород. Фото: npu.gov.ua

В больницы Одесской области поставляли технический кислород вместо медицинского, подвергая угрозе жизнь пациентов. Махинацию разоблачили правоохранители.

В департаменте коммуникации Нацполиции сообщают, что одна из крупнейших фирм-поставщиков Украины продавала больницам региона кислород, который не соответствовал нормам и предназначался для использования в промышленных целях.

"Такой кислород мог навредить здоровью пациентов и привести к трагическим последствиям", — говорят в Нацполиции, уточняя, что, вдобавок ко всему, продукцию продавали по завышенным в несколько раз ценам. Сумма ущерба составляет более 6 млн грн, а во время обыска у компании изъяли черную бухгалтерию, 880 000 грн,1450, более $1000 и 62 000 российских рублей.

Впрочем, в числе подозреваемых оказались сотрудники не только фирмы, но и больниц. "Анализ результатов тендеров показал, что условия были прописаны для конкретной продукции конкретного поставщика", — рапортуют в полиции.

Напомним, прокуратура Одесской области закончила расследовать земельные махинации с участием бывшей судьи. По данным правоохранителей, судья незаконно признала право собственности на 5 тыс. квадратных метров недвижимости у моря за частными лицами.

Также сообщалось, что в Николаеве разоблачили махинации с ремонтом кораблей.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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