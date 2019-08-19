Телевизионная группа "Сегодня" отправилась в Вилково, чтобы установить рекорд

Журналисты "Сегодня" продолжают объединять страну: шесть съемочных групп отправились в разные уголки Украины, чтобы установить национальный рекорд.

В условленное время журналисты поднимут сине-желтый флаг во всех крайних географических точках Украины. На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму.

Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там одна из съемочных группа и поднимет украинский флаг. В Вилково выехала собственная корреспондентка "Сегодня" в Полтаве Елена Орлова.

По дороге телегруппа заехала в Одессу – крупнейший южный город Украины. На Дерибасовской "Сегодня" встречают туристов из Киев, Харькова, Закарпатья, здесь гости из Азербайджана и Польши.

Определить коренных одесситов легко: они не вертят головой во все стороны и не делают фото у каждого красивого дома. Местные советуют съездить в Аркадию, сходить в городской сад, на "тещин" мост.

Но самая удивительная встреча у корреспондентов состоялась на Привозе. У мясного прилавка "Сегодня" случайно познакомились с солисткой Оперного театра. Аля Меловская рассказала, как нужно закупаться на Привозе.

"Выбираете персик, какой хотите, и говорите: я его куплю. И пробуете. Но если он вам не нравится – покупаете только один персик, выбрасываете его и идете дальше", – советует одесситка Аля Меловская.

Цены на одесском Привозе корреспондентка Елена Орлова сравнивает с полтавскими. Для верности – звонит маме, как это делают одесситы. Оказывается, цены примерно одинаковые.

"Сегодня" купили мяса, фруктов и выехали из Одессы. Вечером телегруппа уже в Татарбунарах.

Гостеприимные татарбунарци везут "Сегодня" на экскурсию по городу. Его название переводится как татарский колодец. Три источника бьют в самом центре.

Телегруппа в дороге уже двое суток, ночует в местной гостинице. На входе замечает, как по телевизору здесь смотрят новости "Сегодня".

"В День флага пообещайте, что будете смотреть новости Сегодня", – обращается корреспондент к местному жителю.

"Даже без обещаний, смотрим постоянно", – отвечает мужчина.

За тем, как сразу шесть съемочных групп будут устанавливать национальный рекорд, следите 23 августа в новостях "Сегодня" на канале "Украина", а также на сайте "Сегодня", и на наших страницах в социальных сетях.

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости, – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

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