Тепло и ветрено: прогноз погоды в Одессе на 28 октября (карта)

В этот день температура воздуха в Одессе будет достигать 16 градусов тепла

Несмотря на теплую погоду ветер в Одессе будет достигать 10 м/с /Коллаж: Сегодня

В четверг, 28 октября, в Одессе будет теплая погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Одессе температура составит 14-16 градусов тепла. Ветер — западный, 5-10 м/с. Ожидается переменная облачность.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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