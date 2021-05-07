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Требовали "дань за крышевание". В Одессе спецназ задержал вымогателей (фото, видео)

7 мая, 15:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ранее судимые мужчины угрожали предпринимателю насилием, если тот не будет отдавать им деньги – за ними следили два месяца

В Одессе задержали группу мужчин, их подозревают в вымогательстве денег у предпринимателя.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что два ранее судимые жителя Суворовского района требовали ежемесячно платить "дань" – 400 долларов за так называемое крышевание. Если он отказывался, вымогатели угрожали насилием и уничтожением имущества.

Копы следили за нарушителями и собирали доказательства два месяца. 5 мая их задержали с помощью спецназовцев.

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У мужчин изъяли деньги, полученные как "дань". Действия правонарушителей квалифицировали как вымогательство. Сейчас фигуранты задержаны, им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее украинские спецслужбы провели ряд операций сразу в нескольких областях, задержав семь мужчин, которых подозревают в причастности к рекету.

Кроме того, в Киеве иностранцы угрозами выбивали у мужчины долг, их поймали с поличным.

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