Убийца сотрудницы Одесского СИЗО: "Меня заставили, чтобы сменить руководство изолятора"

Сегодня, 16:54

Василий Чемериз заявил, что указания ему якобы давали по телефону


Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Сегодня в Малиновском суде Одессы решали вопрос о продлении меры пресечения для подозреваемого в жутком убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко.

Как передает "Думская", в ходе заседания обвиняемый Василий Чемериз заявил, что его заставили пойти на это преступление: якобы какой-то сотрудник вместе с еще одним сидельцем угрожал ему и семье, вынуждая совершить убийство. Указания ему давали по телефону.

Якобы заказчики преступления преследовали цель сместить действующего начальника СИЗО. Именно поэтому Чемеризу разрешили жить вне камеры. Имени и должности работника изолятора подозреваемый пока не называет.

Суд решил продлить ему содержание под стражей под стражей еще на 60 дней — до 12 мая. Рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля. Обвиняемому грозит пожизненный срок.

Напомним, убийство произошло в августе прошлого года. Рецидивист задушил и разрубил топором сотрудницу СИЗО. Младший инспектор неожиданно исчезла утром 17 августа, а под вечер правоохранители нашли куски тела в мусорном контейнере. 39-летнего подозреваемого задержали, он во всем сознался.  

По словам следователей прокуратуры – 39-летний заключенный заманил на скотный двор изолятора инспектора Алену Порошенко. Там ее жестоко убил, тело расчленил и спрятал в бочках. Теперь на скамье подсудимых двое: подозреваемый в убийстве и начальник изолятора. Он, по данным следствия, халатно относился к своим обязанностям. Позволил на хоздворе без контроля работать с ножами и топорами человеку, который уже отбывал срок за убийство.

"Была назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно результатам которой обвиняемый на момент совершения уголовного преступления отдавал отчет свои действиям и на данный момент сможет предстать перед судом. В случае признания виновным, данному лицу грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", – рассказал Юрий Примаченко, прокурор Одесской прокуратуры.
Одесса, суд, убийство, СИЗО, Чемериз

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