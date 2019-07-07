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Учения Sea Breeze-2019: пограничники высаживались с вертолета на воду, появились фото и видео

7 июля, 15:17

Защитники границы отработали защиту от вражеских диверсантов

Пограничники отработали рискованный элемент. Фото: пресс-служба МВД
Пограничники отработали рискованный элемент. Фото: пресс-служба МВД.

В рамках масштабных учений Sea Breeze-2019 защитники морских границ Украины отработали рискованный элемент – десантирование с вертолета в открытое море без парашютов.

В маневрах принимали участие бойцы отдела специальных операций на воде Одесского отряда морской охраны, которые впервые инициировали введение этого упражнения в программу учений в 2016 году, сообщает пресс-служба МВД.

Поводом к отработке таких действий стали угрозы, стоящие перед нашей страной и безопасностью ее морских границ и прибрежных коммуникаций, подступов с моря и инфраструктуры морских портов. Главной целью учений является отработка противодействия проникновению диверсионных групп.

В ходе маневров бойцы противодиверсионной группы десантировались с высоты 5- 7 метров с вертолета, летящего со скоростью около 30 километров в час.

Как добавили в пресс-службе Минобороны, штурмовое десантирование – элемент боевой подготовки досмотровых команд и специальных групп, которых готовят по стандартам НАТО.

Минимальная высота, на которую может опуститься вертолет для приводнения спецназа составляет четыре метра.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря, отметили в России.


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Тег фото, видео, пограничники, десант, учения, Sea Breeze

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