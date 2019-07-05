Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Учения Sea Breeze-2019: в Черном море 27 кораблей из 19 стран отрабатывают боевые задачи

5 июля, 18:21

В порт Одессы зашли канадский фрегат и британский эсминец


В Черном море продолжаются масштабные международные учения Sea Breeze-2019, и в порт Одессы утром 5 июля зашли представители стран-участниц – британский эсминец "Дункан" и фрегат "Торонто" Королевских Военно-морских сил Канады.

На борту у них находятся противокорабельные ракеты, противолодочные торпеды, противовоздушный зенитно-ракетный комплекс и даже десантный вертолет.

Сейчас участники маневров отрабатывают так называемый "морской компонент" учений, в котором задействованы 27 военных кораблей из 19-ти стран.

"Украина стремится вступить в Северо-атлантический альянс, и ВСУ – первые, кто в этом направлении делают очень многое, единственный язык общения – это исключительно стандарты НАТО, которые используют все участники Sea Breeze", – подчеркнул руководитель учений от Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря, отметили в России.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, НАТО, корабли, учения, Sea Breeze

Вы сейчас просматриваете новость " Учения Sea Breeze-2019: в Черном море 27 кораблей из 19 стран отрабатывают боевые задачи". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НАТО может развернуть ПРО в Европе против России – NYT

Сегодня, 17:07

Издание не исключает и размещение в регионе дополнительных радаров и средств противовоздушной обороны

На заседании НАТО-Россия подняли вопрос российских войск в Украине

Сегодня, 16:07

Представителям России напомнили, что ее войска зашли на чужую территорию без разрешения

5 научных способов продлить свою жизнь

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Как и когда сажать картофель в 2019 году

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо

Все известные тайны перевала Дятлова — что смущает исследователей

Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу

Известная украинская певица попала в жуткое ДТП (фото)

9 типов автомобилистов, которые всех раздражают (и нас тоже)

Зеленский предложил депутатам уволить Луценко

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь