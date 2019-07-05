Учения Sea Breeze-2019: в Черном море 27 кораблей из 19 стран отрабатывают боевые задачи

В порт Одессы зашли канадский фрегат и британский эсминец

В Черном море продолжаются масштабные международные учения Sea Breeze-2019, и в порт Одессы утром 5 июля зашли представители стран-участниц – британский эсминец "Дункан" и фрегат "Торонто" Королевских Военно-морских сил Канады.

На борту у них находятся противокорабельные ракеты, противолодочные торпеды, противовоздушный зенитно-ракетный комплекс и даже десантный вертолет.

Сейчас участники маневров отрабатывают так называемый "морской компонент" учений, в котором задействованы 27 военных кораблей из 19-ти стран.

"Украина стремится вступить в Северо-атлантический альянс, и ВСУ – первые, кто в этом направлении делают очень многое, единственный язык общения – это исключительно стандарты НАТО, которые используют все участники Sea Breeze", – подчеркнул руководитель учений от Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря, отметили в России.

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