Угроза коронавируса: стало известно, куда будут свозить больных в Одессе

В Одессе прошло заседание, во время которого и обсудили этот вопрос

В Одессе определили медучреждение, куда будут привозить больных с коронавирусом. Это городская клиническая инфекционная больница, заявили во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Базовым учреждением для оказания медицинской помощи определена городская клиническая инфекционная больница, в структуре которой есть 20 изолированных боксов на 65 коек. Заведение обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирус", – отметила руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, написали на сайте города.

Кроме того, в городе дополнительно выделили 1,62 млн гривен на приобретение средств индивидуальной защиты, изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств.

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Напомним, недавно в Минздраве рассказали, как Украина подготовилась на случай появления коронавируса и что будет с больными. На данный момент в стране есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях. В этих учреждениях работает 1,5 тысячи врачей и около 6 тысяч другого медицинского персонала.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко осмотрел готовность больниц Житомира, Ровно и Сарн, констатировал готовность медицинской системы страны фиксировать случаи коронавирусной инфекции.

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