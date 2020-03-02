Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

Угроза коронавируса: стало известно, куда будут свозить больных в Одессе

2 марта, 17:56

Татьяна Очеретяна

В Одессе прошло заседание, во время которого и обсудили этот вопрос

В Одессе определили медучреждение, куда будут привозить больных с коронавирусом. Это городская клиническая инфекционная больница, заявили во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Базовым учреждением для оказания медицинской помощи определена городская клиническая инфекционная больница, в структуре которой есть 20 изолированных боксов на 65 коек. Заведение обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирус", – отметила руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, написали на сайте города.

Кроме того, в городе дополнительно выделили 1,62 млн гривен на приобретение средств индивидуальной защиты, изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств.

Реклама

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, как Украина подготовилась на случай появления коронавируса и что будет с больными. На данный момент в стране есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях. В этих учреждениях работает 1,5 тысячи врачей и около 6 тысяч другого медицинского персонала.

В тренде
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было "жарко"

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко осмотрел готовность больниц Житомира, Ровно и Сарн, констатировал готовность медицинской системы страны фиксировать случаи коронавирусной инфекции.

Также смотрите, как уберечь себя от вируса:

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса больницы коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Дорога в никуда" и облака пыли: на Одесскую область обрушился сильнейший шторм (фото и видео)Одесса
На Одессу надвигается коварная
На Одессу надвигается коварная "Зехра": чего ждатьОдесса
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцевУкраина
В Одессе дерево убило женщину, а трубы проткнули джип (фото и видео)
В Одессе дерево убило женщину, а трубы проткнули джип (фото и видео)Одесса
Ураган в Одессе обнажил дно на городских пляжах: фото
Ураган в Одессе обнажил дно на городских пляжах: фотоОдесса
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветер
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветерУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...