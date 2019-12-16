Угрожал свидетелю: в Одесской области следователь полиции погорел на взятке (видео)

Мужчине теперь грозит до 10 лет за решеткой

Фото: Нацполиция

В Одесской области следователь полиции попался на вымогательстве взятки от свидетеля. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook.

Как выяснилось, следователь Раздельнянского отдела полиции проводил досудебное расследование ограбления. Во время допроса свидетеля по делу капитан полиции начал угрожать одесситу тем, что изменит его процессуальный статус на подозреваемого, и потребовал взятку.

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42-летнего следователя уже задержали и сообщили о подозрении. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства.

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