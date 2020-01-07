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Угрожал убить: в Одесской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

7 января, 14:06

Рецидивисту грозит до 12 лет лишения свободы

Полиция задержала педофила

Полиция задержала педофила / Фото: Facebook

В Одесской области копы задержали очередного педофила – мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в одном из сел в Окнянском районе. О случившемся рассказала старшая сестра 14-летней девочки, которой та доверилась. По словам ребенка, она была в гостях у 24-летнего односельчанина. Тот сначала угостил ее пивом, а потом, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Девушку уже осмотрели врачи, а копы изъяли с места происшествия вещественные доказательства. Также выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Ему уже объявили подозрение в изнасиловании. Рецидивист может провести за решеткой до 12 лет.

Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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