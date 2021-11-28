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Украина в тумане. В Одессе не смог приземлиться самолет из Киева

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
28 ноября, 16:06
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Из-за тумана самолет не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом
Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе
Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе из-за густого тумана не смог приземлиться самолет, он выполнял рейс на рассвете из Киева.

Об этом пишет "Думская".

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Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines вылетел из Киева в 05:44, на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 06:56, однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу.

В 8:25 самолет приземлился в "Борисполе".

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Одесский аэропорт успешно принял следующий самолет в 8:36 утра – из Стамбула прибыл Airbus 321 "Турецких авиалиний".

Киев накрыл густой туман

28 ноября Киев окутал туман. В городе объявлен первый уровень опасности.

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"Видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – гооворится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

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