Украина в тумане. В Одессе не смог приземлиться самолет из Киева

В Одессе из-за густого тумана не смог приземлиться самолет, он выполнял рейс на рассвете из Киева.
Об этом пишет "Думская".
Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines вылетел из Киева в 05:44, на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 06:56, однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу.
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В 8:25 самолет приземлился в "Борисполе".
Одесский аэропорт успешно принял следующий самолет в 8:36 утра – из Стамбула прибыл Airbus 321 "Турецких авиалиний".
Киев накрыл густой туман
28 ноября Киев окутал туман. В городе объявлен первый уровень опасности.
"Видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – гооворится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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