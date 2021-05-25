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Уничтожали диверсантов: СБУ провела масштабные учения в Азовском море (фото, видео)

25 мая, 13:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты, были задействованы штурмовые группы СБУ

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в акватории Черного моря в Одесской области. Целью тренировок стало совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

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Об этом сообщает пресс-штаб СБУ.

"По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный. Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования", - говорится в сообщении.

СБУ провела антитеррористические учения

СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ

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Штурмовые группы спецподразделения СБУ "Альфа" провели учебную операцию по нейтрализации диверсантов и освобождения "заложников".

СБУ провела антитеррористические учения

СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ

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"Мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

СБУ провела антитеррористические учения
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СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ

В учениях приняли участие подразделения следующих ведомств:

  • СБУ;
  • Госпогранслужбы;
  • Национальной полиции;
  • Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
  • Вооруженных Сил Украины;
  • Национальной гвардии;
  • Морской поисково-спасательной службы;
  • Администрации морских портов Украины;
  • Одесского припортового завода;
  • представители органов местной власти.
СБУ провела антитеррористические учения Видео: СБУ

Ранее сообщалось, что Россия попыталась сорвать военные учения Украины и США в Черном море.

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