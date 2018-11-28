В центре Одессы рухнул балкон старого дома

Сегодня, 21:56

Здания разрушаются чаще всего в непогоду

Балкон упал на тротуар. Фото: facebook.com
Балкон упал на тротуар. Фото: facebook.com

В Одессе продолжают осыпаться исторические здания. Во вторник прямо на тротуар упал балкон дома на ул. Большой Арнаутской, 24. Здание — доходный дом Бернштейна — является памятником архитектуры и градостроительства местного уровня.

"Часов в девять утра услышал тяжелый удар. Накануне вечером балкон еле висел, шел дождь", — рассказал одессит Игорь Терехов.

Ранее в дождливую погоду рухнул карниз дома на ул. Греческой, 26/28, повредив припаркованное авто.

Напомним, более 95% одесских зданий в очень убитом состоянии. Как рассказал нам историк и владелец турагентства Александр Бабич, в каждом квартале есть по несколько зданий, которые требуют реставрации. "Сегодня" прошлась по самым популярным туристическим маршрутам центральной части Южной Пальмиры и выяснила, где одесситов и гостей города может подстерегать опасность.

Ранее в центре Одессы на тротуар рухнула часть старинного дома.

Также сообщалось, в Одессе обвалился жилой дом. Как сообщает ГСЧС, спасатели во время разбора конструкций разрушенной стены из-под завала извлекли 64-летнюю хозяйку разрушенной квартиры, инвалид первой группы.

Ранее мы писали, что во дворе жилого дома по улице Екатерининской в центре Одессы обвалилось два балкона.
обвал, здание, балкон, рухнул

Вы сейчас просматриваете новость "В центре Одессы рухнул балкон старого дома". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Более 95% одесских зданий в очень убитом состоянии - историк Бабич

16 Ноября, 06:18

Как рассказал нам историк и владелец турагентства Александр Бабич, в каждом квартале есть по несколько зданий, которые требуют реставрации

Другие новости

Киевляне "спрятали" балкон между стенами двух рядом стоящих домов

5 Ноября, 14:11

Балкон прикрепили с видом на стену ради дополнительных жилых метров
Загрузка...

Другие регионы

Пытался попасть в квартиру: в Сумах мужчину снимали с балкона 9-го этажа

19 Октября, 14:35

Пьяного мужчину спасать пришлось с помощью полицейских

Происшествия

В многоэтажке под Киевом рухнул балкон – соцсети

4 Октября, 12:03

В ГСЧС говорят, что никто не обращался
Загрузка...