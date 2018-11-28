В центре Одессы рухнул балкон старого дома

Здания разрушаются чаще всего в непогоду

В Одессе продолжают осыпаться исторические здания. Во вторник прямо на тротуар упал балкон дома на ул. Большой Арнаутской, 24. Здание — доходный дом Бернштейна — является памятником архитектуры и градостроительства местного уровня.

"Часов в девять утра услышал тяжелый удар. Накануне вечером балкон еле висел, шел дождь", — рассказал одессит Игорь Терехов.

Ранее в дождливую погоду рухнул карниз дома на ул. Греческой, 26/28, повредив припаркованное авто.

Напомним, более 95% одесских зданий в очень убитом состоянии. Как рассказал нам историк и владелец турагентства Александр Бабич, в каждом квартале есть по несколько зданий, которые требуют реставрации. "Сегодня" прошлась по самым популярным туристическим маршрутам центральной части Южной Пальмиры и выяснила, где одесситов и гостей города может подстерегать опасность.

Ранее в центре Одессы на тротуар рухнула часть старинного дома.

Также сообщалось, в Одессе обвалился жилой дом. Как сообщает ГСЧС, спасатели во время разбора конструкций разрушенной стены из-под завала извлекли 64-летнюю хозяйку разрушенной квартиры, инвалид первой группы.

Ранее мы писали, что во дворе жилого дома по улице Екатерининской в центре Одессы обвалилось два балкона.