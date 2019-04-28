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В Черноморске ночью подожгли автомобили

28 апреля, 14:10

Прибывшие бойцы ГСЧС в считанные минуты потушили огонь

Иллюстрация
Иллюстрация.

В Одесской области в ночь на 28 апреля произошло возгорание трех легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 23:31.

Пожарные прибыли на место вызова – улицу Виталия Шума – уже через две минуты и в 23:43 локализовали, а в 00:03 потушили огонь.

В результате возгорания была уничтожена легковая Mazda, повреждены еще две машины. По предварительным выводам, причиной пожара стал поджог.

Напомним, ранее мы 

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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Тег пожар, поджог, черноморск

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