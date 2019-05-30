Угрожал ножом: в Одессе мужчина ограбил туриста-иностранца

Разбойное нападение произошло на одном из пляжей города

Фото: Pixabay

В Одессе задержали мужчину, которого подозревают ограблении туриста из Западной Европы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел на одном из местных пляжей. Мужчина сначала пригрозил 45-летнему иностранцу ножом, а потом отобрал у него наличные. Копы оперативно задержали преступника. Задержанный оказался ранее судимым за кражи и грабежи 22-летним жителем Одесской области. У мужчины нашли нож и деньги потерпевшего.

"Сейчас по данному факту следователи Приморского отдела полиции начали досудебное расследование. Действия правонарушителя квалифицируются по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, не так давно в Одессе правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в ограблении местного жителя. Ограбление произошло возле одного из развлекательных заведений в Суворовском районе города.

Также сообщалось, что под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 млн гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон.

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