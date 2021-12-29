В клубе в Одессе застрелили криминального "авторитета" (фото)

В результате стрельбы еще один человек ранен

Устроившего стрельбу мужчину задержали/Коллаж: "Сегодня"

В Одессе в бильярдном клубе застрелили мужчину. Еще один человек ранен.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Информация о стрельбе в клубе на ул. Посмитного к правоохранителям поступила от администрации заведения. В результате происшествия два человека получили огнестрельные ранения. Один мужчина погиб, другого — госпитализировали.

Кто стрелял?

Правоохранители установили предполагаемого стрелка. Сейчас с ним проводят неотложные мероприятия. На месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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По информации местного Telegram-канала, стрельба произошла в заведении "Арена". Застрелен — Назир Алиев, который является криминальным "авторитетом" из окружения покойного "вора в законе" Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции. Задержанный — его земляк. Случившееся — якобы передел сфер влияния криминалитета.

На месте убийства работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт/Фото: Национальная полиция в Одесской области

Правоохранители задержали стрелка/Фото: Национальная полиция в Одесской области

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Подозреваемый стрелял в двух человек/Фото: Национальная полиция в Одесской области

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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