В клубе в Одессе застрелили криминального "авторитета" (фото)

В Одессе в бильярдном клубе застрелили мужчину. Еще один человек ранен.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
Информация о стрельбе в клубе на ул. Посмитного к правоохранителям поступила от администрации заведения. В результате происшествия два человека получили огнестрельные ранения. Один мужчина погиб, другого — госпитализировали.
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Кто стрелял?
Правоохранители установили предполагаемого стрелка. Сейчас с ним проводят неотложные мероприятия. На месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По информации местного Telegram-канала, стрельба произошла в заведении "Арена". Застрелен — Назир Алиев, который является криминальным "авторитетом" из окружения покойного "вора в законе" Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции. Задержанный — его земляк. Случившееся — якобы передел сфер влияния криминалитета.
Преступность в Украине
Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.
Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.
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