В квартире одессита живет больше тысячи пауков

Чтобы накормить любимцев, Сергей Кудряшов ежедневно тратит девять часов

Уникальная коллекция экзотических пауков-птицеедов живет в обычной хрущевке Одессы, сообщает "Ранок з Україною".

Владелец коллекции Сергей Кудряшов утверждает, что не знает точного количества экспонатов, но не сомневается, что их более тысячи. Любимого паука Сергей привез из Индии. Он является одним из самых опасных. Один укус может стать смертельным. Чтобы накормить любимцев и почистить их террариум, человек ежедневно тратит девять часов. Сергей заботится не только о пауках. Одессит содержит также змей, рептилий, скорпионов и котов.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что, несмотря на зиму, под Киевом активизировались клещи.

Об их большом количестве сообщали в соцсетях жители столицы.

"Счет пошел на десятки. Январские клещи под Киевом. На двух штанах нашли три штуки. Осень 2019 постепенно переходит в весну 2020", – написал в паблике Минского массива автор фото.

Он добавил, что гулял вдоль реки между Пущей-Водицей и Гостомелем. Пользователи социальных сетей предполагают, что клещи проснулись из-за аномально теплой зимы.

Напомним, в Киевской области у женщины нашли болезнь Лайма, которую через укус занес клещ.

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