В мэрии Черноморска произошла массовая драка, есть пострадавший

Из-за драки двоих мужчин доставили в территориальный отдел полиции

Драка началась во время запланированной мирной акции / Коллаж "Сегодня"

В Черноморске во время запланированной мирной акции митингующие хотели попасть в середину горсовета, а из-за этого повредили входную дверь и устроили толкотню.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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В ходе стычки пострадал один полицейский. Еще двоих мужчин доставили в территориальный отдел полиции.

Сведения о действиях одного митингующего внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа побоев) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о его задержании в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и привлечения другого правонарушителя к административной ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей) КУоАП.

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Почему началась драка

Очевидец потасовки у стен мэрии Черноморска, директор местной "Мунициальной охраны" Петр Канарьян рассказал сайту "Сегодня", как все происходило.

"Сегодня проходила сессия горисполкома. К зданию пришли представители общественной организации. Дело в том, что в составе этой организации есть предприниматель, зарабатывающий на рекламе. У него есть борды, сити-лайты. На одном из перекрестков он хотел разместить большой экран. Ему отказали в этом. Под исполкомом потребовали, чтобы к ним вышел один из руководителей. Мотивировали тем, что в городе ветеранам не дают развивать бизнес. Потому как шла сессия, заместитель мэра к ним не вышел. В итоге митингующие начали разбивать двери, держаками от лопат начали бить правоохранителей. Одному из пострадавших пришлось зашивать голову. Злостных нарушителей задержали и доставили в полицию", – сообщил Петр Канарьян. В Киеве охранник магазина заподозрил женщину в краже: все закончилось дракой

Охранник заподозрил женщину в краже и остановил ее. Мужчина заявил, что краденое в рукаве ее куртки. Девушка показала рукав, однако там ничего не было.

Мужчина начал хватать девушку за рюкзак и говорить, что похищено там. Девушка предложила показать и рюкзак, но тот все равно не переставал ее трогать. Ну и девушка, конечно, ответила.

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