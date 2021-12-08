В Одессе 104-летняя женщина получила первую дозу вакцины против COVID-19

В Одессе 104-летняя женщина получила прививку против COVID-19. Ей сделали первую дозу вакцины.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесского городского совета.
Детали
"Сегодня первую прививку от COVID-19 получила 104-летняя коренная одесситка София Людвиговна Цуркан. Сейчас это жительница Одессы самого почтенного возраста, которая прошла вакцинацию", — информирует Департамент здравоохранения Одесского городского совета.
Где в Одессе можно вакцинироваться?
Адреса центров вакцинации:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ "Fontan Sky";
- ул. Семена Палия, 93а, ТЦ "Семья";
- ул. Паустовского, 14, гипермаркет "Эпицентр";
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ "City Center";
- проспект Небесной Сотни, 2, ТРЦ "City Center";
- Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
- ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);
- ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
- ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
- пл. Деревянко, 1, издательство "Черноморье";
- парк Горького, вход со стороны ул. Героев Крут (Терешковой);
- аэропорт "Одесса" (с 10:00 до 17:00).
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