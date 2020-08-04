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В Одессе авто антикоррупционера забросали гранатами: произошла стрельба (видео)

4 августа, 11:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавший расценивает случившееся, как покушение

В Одессе возле спортивного комплекса "Краян" неизвестные забросали гранатами автомобиль, за рулем которого находился глава областного подразделения "Международной Антикоррупционной Ассамблеи" Анатолий Коломиец.

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Как сообщает "Любимый город", после того, как две гранаты взорвались, Коломиец открыл ответный огонь по нападавшим. Им удалось скрыться с места событий. Мужчина расценивает случившееся, как покушение. На месте происшествия работали правоохранители.

В полиции сайту "Сегодня" данную информацию не опровергли.

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Ранее мы сообщали, что в Черниговской области мужчина во время отдыха взорвал гранату. В результате трое человек погибли, еще одного пострадавшего госпитализировали.

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Также напомним, в Харькове вблизи автомойки прогремел взрыв. Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5. В результате инцидента поврежден фасад здания и разбиты окна. В полиции сообщили, что пострадавших нет.

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Одесса взрыв парковка граната покушение полиция автомобили антикоррупционер
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