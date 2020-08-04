В Одессе авто антикоррупционера забросали гранатами: произошла стрельба (видео)

В Одессе возле спортивного комплекса "Краян" неизвестные забросали гранатами автомобиль, за рулем которого находился глава областного подразделения "Международной Антикоррупционной Ассамблеи" Анатолий Коломиец.
Как сообщает "Любимый город", после того, как две гранаты взорвались, Коломиец открыл ответный огонь по нападавшим. Им удалось скрыться с места событий. Мужчина расценивает случившееся, как покушение. На месте происшествия работали правоохранители.
В полиции сайту "Сегодня" данную информацию не опровергли.
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области мужчина во время отдыха взорвал гранату. В результате трое человек погибли, еще одного пострадавшего госпитализировали.
Также напомним, в Харькове вблизи автомойки прогремел взрыв. Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5. В результате инцидента поврежден фасад здания и разбиты окна. В полиции сообщили, что пострадавших нет.
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