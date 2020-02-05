В Одессе бандиты создали бордель и грабили клиентов: фото и видео

В Одессе разоблачили преступную группу, которая совершала разбойные нападения на местных жителей благодаря данным, полученных проститутками из организованного ими борделя.

Как сообщили на официальном сайте Нацполиции, обезвредить преступников удалось благодаря работе сотрудников Управления стратегических расследований.

Выяснилось, что трое одесситов, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений. Чтобы получать информацию о материальном положении потенциальных жертв, они создали публичный дом.

После "работы" девушки сообщали владельцам борделя о людях, на которых стоит обратить внимание: передавали их адреса, рассказывали о наличии денег или ценностей, камерах наблюдения, предлагали варианты проникновения в жилье.

Получив эту информацию, участники группировки нападали на потерпевших прямо в их домах или подстерегали на выходе. Последний раз они ворвались в квартиру, и, угрожая оружием, отобрали 1200 долларов.

Бандиты были задержаны, по месту их проживания и в борделе провели обыски. Изъято оружие, спецсредства, несколько десятков мобильных телефонов, черновые записи о деятельности заведения, деньги. Открыто уголовное производство по статье "разбой".

Напомним, ранее мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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