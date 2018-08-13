В Одессе будут судить создателей сети казино

В Одессе завершилось следствие в отношении девяти человек, которых подозревали в создании сети казино. Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, дело теперь будет рассматривать суд.

"По данным следствия, 48-летний одессит, имея большой опыт азартных игр, решил не останавливаться в своем "мастерстве", и наладил семейный бизнес, к которому привлек восьмерых родственников и близких. Под их руководством на территории региона действовали семь заведений, где через интернет желающие получали доступ к азартным играм", — рассказали правоохранители, уточнив, что изъяли у обвиняемых более 100 компьютеров и почти 120 тыс. грн, предположительно полученные от незаконной деятельности.

Напомним, в Одессе неизвестные напали и устроили разгром в трех офисах интернет-казино "Лотомаркет". Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Инциденты произошли 26 мая в Суворовском районе города. Сначала в полицию поступило сообщение о том, что сразу по двум адресам "Лотомаркетов" (ул. Генерала Бочарова и Марсельская) группа неизвестных в балаклавах битами разбили оборудование и забросали дымовыми шашками помещения. Через несколько минут аналогичный инцидент произошел в третьем офисе интернет-казино на улице Героев обороны Одессы.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались в Украине вне закона в 2012 году. Но деньги, которые Украина может получить от легализации лотерей, уже заложены в бюджет на 2018 год.