В Одессе будут судить создателей сети казино

Сегодня, 21:53

Мужчина наладил семейный бизнес, к которому привлек восьмерых родственников и близких

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Одессе завершилось следствие в отношении девяти человек, которых подозревали в создании сети казино. Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, дело теперь будет рассматривать суд.

"По данным следствия, 48-летний одессит, имея большой опыт азартных игр, решил не останавливаться в своем "мастерстве", и наладил семейный бизнес, к которому привлек восьмерых родственников и близких. Под их руководством на территории региона действовали семь заведений, где через интернет желающие получали доступ к азартным играм", — рассказали правоохранители, уточнив, что изъяли у обвиняемых более 100 компьютеров и почти 120 тыс. грн, предположительно полученные от незаконной деятельности.

Напомним, в Одессе неизвестные напали и устроили разгром в трех офисах интернет-казино "Лотомаркет". Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Инциденты произошли 26 мая в Суворовском районе города. Сначала в полицию поступило сообщение о том, что сразу по двум адресам "Лотомаркетов" (ул. Генерала Бочарова и Марсельская) группа неизвестных в балаклавах битами разбили оборудование и забросали дымовыми шашками помещения. Через несколько минут аналогичный инцидент произошел в третьем офисе интернет-казино на улице Героев обороны Одессы.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались в Украине вне закона в 2012 году. Но деньги, которые Украина может получить от легализации лотерей, уже заложены в бюджет на 2018 год. 
бизнес, казино, азартные игры, игры

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе будут судить создателей сети казино". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Фото: psm7.com

Советы начинающим предпринимателям: как финтехстартапы помогают в бизнесе

Вчера, 02:00

Экономист Андрей Забловский считает, что скоро в обычной жизни появятся цифровые деньги и онлайн-банкинг

Техно

Fortnite Battle Royale недоступен в Google Play. Фото: gadgethacks.com

В Google Play удалили самую популярную игру в мире

Сегодня, 16:26

Epic Games объяснила истинную причину – нежелание делиться доходом с Google
Загрузка...

Бизнес

Фото: архив

Тренды бизнеса в мире: умные девайсы

Вчера, 00:30

Деньги делают на роботах, водных такси и колесах-трансформерах

Техно

Игра появится исключительно на игровых приставках осенью 2018 года

Состоялся показ самой жестокой игры года Red Dead Redemption 2

10 Августа, 18:21

На видео демонстрируется вся суровость и жестокость выживания на Диком Западе конца XIX века
Загрузка...