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В Одессе депутат попала под шквал критики за призыв идти на Пасху в церковь

15 апреля, 01:53

Елена Вус

Она также заявила, что ее семья обязательно посетит храм, даже если служба не состоится

Депутат Ирина Есенович призвала одесситов идти в церковь на Пасху, несмотря на карантин, связанный с пандемией коронавируса COVID-19.

"Уверена, что все, кто пойдут в Церковь в воскресенье, но только с искренним желанием почтить Бога, не заболеют, Господь сохранит! В том и есть вера – это не сомневаться в Боге никогда! А в Библии написано "не оставлять собрания", "Вера без дел мертва"! Что ж ты за христианин – если сомневаешься в Боге!" - написала она на своей страничке в Facebook.

Она также заявила, что ее семья обязательно посетит храм, даже если служба не состоится. Если внутрь нельзя будет пройти, ее семья будет молиться рядом с культовым сооружением.

"Христос на то и умер, чтобы дать нам здоровье и спасенье! И для меня – это проверка веры!" - написала Есенович.

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Через несколько часов она внесла правку в свое сообщение в Facebook, заявив, что ее призыв многие не поняли. Она заявила, что ее возмутили призывы в социальных сетях о том, что во время карантина не следует посещать церковь.

"Мой пост – Пасху никто не сможет отменить! Надеюсь, так будет понятно! И да, мы пойдем в масках, очках и перчатках! Мама, дочь, отец – сын – все в рамках закона!" - говорится в ее сообщении.



Между тем, пользователи соцсети поспешили оставить гневные сообщения под постом депутата, призывая Нацполицию и СБУ притянуть к ответственности Есенович, которая призывает к нарушению карантина.

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Позже стало известно, что за свои призывы прийти в церковь на Пасху депутат попала в базу "Миротворца".

В базе отмечается, что депутат горсовета от партии "Доверяй делам" является "провокатором". "Осознаные действия, направленные на распространение смертельно опасного заболевания (коронавирусной болезни) и массового заражения граждан Украины", - отмечается в базе.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в который раз призвал украинцев отпраздновать Пасху дома. Президент подчеркнул, что от поведения украинцев в праздничные дни, от дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина.

Также оставаться дома на Пасху верующих призвал и настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. По словам Епифания, из-за пандемии коронавируса верующим необходимо позаботиться об окружающих и остаться дома на Пасхальные праздники.

Видео: facebook.com/epifaniy

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Одесса депутат карантин миротворец коронавирус провокатор Пасха 2020 COVID-19 Ирина Есенович

Источник: Сегодня

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