В Одессе дерево раздавило три машины

Сильный ветер днем 18 мая повалил несколько деревьев в Одессе, которые упали на припаркованные автомобили, – сообщает корреспондент информагентства "Трасса Е-95".

В частности, рухнувшая акация на пересечении улиц Тираспольской и Кузнечной серьезно повредила сразу три автомобиля – Mazda, Toyota и Daihatsu. Также при падении дерево оборвало провода наружного освещения.

Также крупное дерево от ветра повалилось в Киевском районе по адресу Академика Королева, 92. Там ствол придавил два автомобиля. У одного из них – серьезно смят кузов.

В обоих случаях жертв нет, речь идет лишь о материальном ущербе. В припаркованных машинах людей не было.

Накануне мы писали, что в Черкассах по улице Леси Украинки на учеников второго класса упало дерево.

"Дети 2-го класса с учителями шли с экскурсии. Несколько детей решили покачаться на тросе, который был намотан между деревьями. Одно дерево находилось в аварийном состоянии и упало на детей. Четверо детей госпитализированы в больницу, предварительно у одного ребенка перелом голени, в других ушибы и ЗЧМТ", – рассказала пресс-офицер патрульной полиции Зоя Волк.

Напомним, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на припаркованный на тротуаре автомобиль Range Rover упало дерево, также оно задело Mercedes.

Также дерево упало на машины в Харькове. Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Людвига Свободы, 40. Сухой тополь повредил 3 припаркованных автомобиля.



