В Одессе экстренно приземлился пассажирский самолет

Вчера, 16:10

Воздушное судно летело из Киева в Грецию

Фото: www.facebook.com/ruslan.forostyak
Фото: www.facebook.com/ruslan.forostyak

В международном аэропорту Одессы пассажирский самолет совершил незапланированную посадку. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Полчаса назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одессы из-за состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", – говорится в сообщении.

После инцидента экстренные службы госпитализировали женщину, а самолет продолжил путешествие без нее.

Напомним, ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.
Одесса, самолет, экстренная посадка

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