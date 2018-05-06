В Одессе экстренно приземлился пассажирский самолет

В международном аэропорту Одессы пассажирский самолет совершил незапланированную посадку. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Полчаса назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одессы из-за состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", – говорится в сообщении.

После инцидента экстренные службы госпитализировали женщину, а самолет продолжил путешествие без нее.

Напомним, ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.