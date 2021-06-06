Українська
$ 27,29
33,06
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе горело общежитие медуниверситета: один студент попал в больницу

6 июня, 12:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ночью 6 июня на третьем этаже общежития произошло возгорание – из здания эвакуировали 106 человек

В Одессе произошел пожар в пятиэтажном университетском общежитии. В результате пострадал один студент.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что возгорание началось в час ночи 6 июня на третьем этаже здания на улице Маршала Малиновского. Из общежития эвакуировали 106 человек.

/ Фото: ГСЧС

Реклама

Одного студента госпитализировали медики скорой помощи. У него ожоги верхних дыхательных путей и отравление дымом. Сейчас пострадавший в состоянии средней тяжести.

/ Фото: ГСЧС

В тренде
"Бессмертные поляки в составе ВСУ". Боевик "ДНР" выдал очередной фейк об Украине (видео)

Пожар на площади 25 кв. м ликвидировали за 50 минут. На месте работали 57 спасателей на 11 пожарных авто.

В соцсетях пишут, что это общежитие №2 Одесского национального медицинского университета.

Реклама

Напомним, ранее в центре Харькова загорелся новый торговый центр.

Кроме того, в Киеве горела школа в Оболонском районе. Всех сотрудников и учеников эвакуировали из здания.

Также смотрите, как в Сумской области прошла тренировка спасателей:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)
Олег Филимонов потерял внука (обновлено)Звездно
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Тарасов получил 15 лет тюрьмы вместо пожизненного
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Тарасов получил 15 лет тюрьмы вместо пожизненногоОдесса
Бюджетный отдых в Одессе и Затоке: насколько это реально
Бюджетный отдых в Одессе и Затоке: насколько это реальноЭкономика
Смерть 15-летнего внука Филимонова. Как пытались спасти мальчика – видео
Смерть 15-летнего внука Филимонова. Как пытались спасти мальчика – видеоОдесса
В Одессе женщину засосало в аппарат МРТ вместе с инвалидной коляской (фото)
В Одессе женщину засосало в аппарат МРТ вместе с инвалидной коляской (фото)Одесса
В Одессе трех неходячих пациентов психлечебницы выбросили на кладбище – не оставили даже воды (видео)
В Одессе трех неходячих пациентов психлечебницы выбросили на кладбище – не оставили даже воды (видео)Одесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять