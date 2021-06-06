В Одессе горело общежитие медуниверситета: один студент попал в больницу

Ночью 6 июня на третьем этаже общежития произошло возгорание – из здания эвакуировали 106 человек

В Одессе произошел пожар в пятиэтажном университетском общежитии. В результате пострадал один студент.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что возгорание началось в час ночи 6 июня на третьем этаже здания на улице Маршала Малиновского. Из общежития эвакуировали 106 человек.

/ Фото: ГСЧС

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Одного студента госпитализировали медики скорой помощи. У него ожоги верхних дыхательных путей и отравление дымом. Сейчас пострадавший в состоянии средней тяжести.

/ Фото: ГСЧС

Пожар на площади 25 кв. м ликвидировали за 50 минут. На месте работали 57 спасателей на 11 пожарных авто.

В соцсетях пишут, что это общежитие №2 Одесского национального медицинского университета.

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Напомним, ранее в центре Харькова загорелся новый торговый центр.

Кроме того, в Киеве горела школа в Оболонском районе. Всех сотрудников и учеников эвакуировали из здания.

Также смотрите, как в Сумской области прошла тренировка спасателей: