В Одессе иностранный таксист торговал девушками из-за бедности

Идея поправить свое материальное положение именно таким образом возникла у 32-летнего мужчины, когда он занимался частным извозом

Незаконный "бизнес" прекратили сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, сообщает ГУНП в Одесской области и Киевского отдела полиции в г. Одессе. Полицией задокументированы несколько эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

Идея поправить свое материальное положение именно таким образом возникла у 32-летнего мужчины, когда он занимался частным извозом. Иностранец решил за деньги организовывать встречи мужчин, которые стремились вступить в интимные отношения, с девушками, предоставляющими услуги интимного характера.

Так, во время перевозок пассажиров на своем автомобиле, злоумышленник сообщал мужчинам, что может организовать интимную встречу с девушкой. Если гражданин согласен, сводник доставлял его в отель. Туда же, по звонку, прибывала и девушка, которая за деньги вступала с незнакомым мужчиной в интимные отношения. Цена услуги составляла тысячу гривен в час, иногда чуть больше. Посредник получал деньги от обоих участников "сделки".

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины, – рассказывает заместитель начальника Киевского отдела полиции Дмитрий Ломов. – Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок".

Напомним, в Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего девушек в Турцию.

Также мы писали, что в Харькове полиция задержала местную жительницу, которая попыталась втянуть свою подругу в занятия проституцией.

Ранее в Одессе поймали банду сутенеров и торговца секс-рабынями из зоны АТО.