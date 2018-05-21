ФОТОФАКТ. В Одессе испытывают новый самолет "Дельфин"

Разработка самолета ведется не за государственный счет, а на собственные средства авиационного завода

Одесский авиационный завод продолжает работать над своим самолетом Y1 "Дельфин", который совсем недавно был запущен в производство, но продолжает совершенствоваться. Почти ежедневно над микрорайоном "Школьный" слышен гул авиационных двигателей: летчики испытывают в небе новшества, вносимые конструкторами. Корреспондент "Думской" понаблюдал за полетами и пообщался с заводчанами.

По словам многих авиационных специалистов, у "Дельфина" есть неплохие шансы стать не только своеобразным воздушным такси для бизнесменов, но и "учебной партой" для авиационных вузов и школ.

Несмотря на то, что авиазавод входит в структуру "Укроборонпрома", разработка самолета ведется не за государственный счет, а на собственные средства предприятия.

Внешний вид опытного образца постоянно меняется. Два месяца назад завод приобрел для Y1 партию трехлопастных винтов известного европейского производителя, которые установлены на новые борта.

Сердце машины — 230-сильный дизельный двигатель французской фирмы Safran, работающий на авиационном керосине. Конструкторы стараются улучшить условия его работы.

"Изменения в конструкцию вносятся почти каждый день, и это не самый быстрый процесс. Несколько дней назад инженеры разработали новый капот двигателя с обновленной системой подачи воздуха для охлаждения головок цилиндров и масла. Причем усовершенствования делаются после каждого полета – мы на практике проверяем нововведения и стараемся сразу выявлять недостатки, — рассказывает Олег Николаевич Синица – один из ветеранов завода, начальник летно-испытательной станции и военный летчик-испытатель. – Таким образом мы пытаемся улучшить характеристики работы мотора, прежде всего снизить потребление топлива".

По словам инженеров, "Дельфин" уже сейчас довольно экономная машина. На взлетном режиме он потребляет примерно 30 литров в час, а на крейсерском, при скорости 280 км/ч, – не более 25, что намного меньше, чем жгут спорткары. Для четырехместного самолета это совсем не плохо, поэтому "Дельфин" имеет неплохие перспективы для коммерческого успеха.

Ранее мы писали, что Одесский авиационный завод запустил серийное производство самолетов.

Также собщалось, что в Харькове возобновят выпуск уникальных обучающих самолетов.

Также Харьковский авиазавод выпустит самолет Ан-74 для Казахстана.

Напомним, 3 апреля 2018 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" улетел в Лейпциг (Германия). Оттуда он отправится в коммерческий рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".