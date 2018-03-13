В Харькове восстанавливают строительство самолетов ХАЗ-30

Сегодня, 06:43

Также в производственных планах есть выпуск Ан-74

Фото: ХАЗ-30
Фото: ХАЗ-30

После длительного перерыва Харьковское авиапредприятие возобновляет производство сверхлегких самолетов ХАЗ-30. Эти машины предназначены для обучения пилотирования, сообщает пресс-служба компании на официальной странице в Фейсбук.

"Их позиционируют, как надежные, безопасные и простые в управлении. Даже посадка с остановленным двигателем не вызывает затруднений и существенно не отличается от штатного режима. Поэтому они прекрасно подходят для всех, кто только начинает свое авиационное жизни и хочет научиться управлять летательным аппаратом, говорит директор департамента Руслан Бойко.

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Самолеты уже использует для учебных полетов своих курсантов Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба. Здесь эксплуатируется 4 летательных аппарата.

"Произошло уже пять выпусков курсантов, успешно прошли летную программу на ХАЗ-30 и никаких проблем не возникало. Самолет гораздо проще в управлении и в обслуживании, надежен – он не срывается в" штопор ", даже вогнать очень трудно. Для обучения это прекрасно", – рассказывает руководящих летно-испытательного комплекса ХГАПП Виктор Нечипас.

"Машина имеет несколько модификаций. Ее легко можно перенастроить в патрульную или аграрную, а благодаря тому, что она двухместная – в экскурсионную, туристическую или тренировочную", – добавляет Руслан Бойко.

ХАЗ-30 — это одномоторный двухместный сверхлегкий самолет, разработанный в 2011—2012 гг. в качестве учебно-тренировочного самолета для обучения пилотов. Он построен по схеме высокоплана. Максимальная взлетная масса самолета составляет 650 кг. Максимальная скорость — 200 км/ч, длина разбега — 100 м, длина пробега — 100 м. Силовая установка включает поршневой четырехцилиндровый бензиновый двигатель ROTAX-912ULS2 австрийского производства с тянущим трехлопастным воздушным винтом, расположенный в носовой части фюзеляжа. Возможность установки дополнительного специального оборудования позволяет использовать ХАЗ-30 для различных авиаработ.

Также сообщается, что также в производственных планах есть выпуск Ан-74, но пока решается вопрос о замещении российских деталей, которые имели значительную составляющую в этой машине.

Напомним, Харьковский авиазавод выпустит самолет Ан-74 для Казахстана.

Ранее мы писали, что Одесский авиационный завод запустил серийное производство самолетов.

Также мы писали, что Boeing планирует выпускать по самолету каждые 10 часов.

Кроме того, сообщалось, что в США создают флот новейших самолетов-невидимок.
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Источник:

"Сегодня"

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