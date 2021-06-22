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В Одессе из суда сбежал подозреваемый в разбое (фото)

22 июня 2021 21:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Одессе сбежал из зала суда подозревается в разбойном нападении и угоне автомобиля 25-летний Георгий Янов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Разыскиваемый Георгий Янов

Разыскиваемый Георгий Янов

Правоохранители уточнили, что подозреваемый 22 июня сбежал из зала суда еще до избрания ему меры пресечения.

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"Мужчина, 1996 г. р., который подозревается в совершении разбойного нападения и незаконном завладении транспортным средством, бежал сегодня до рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения", – говорится в сообщении.

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Полиция также опубликовала приметы сбежавшего: на вид 25-30 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, лицо небритое.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в отделение полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 2 по телефону (048) 779 49 38 или по спецлинии 102.

Напомним, в конце мая из зала суда в Ирпене под Киевом также сбежал подозреваемый, которого обвиняли в грабежах женщин.

Что еще происходило в Украине и мире 22 июня смотрите в новостях "Сегодня".

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