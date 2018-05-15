В Одессе изготовили модернизованный трамвай с низким уровнем пола
Помимо прочего в вагоне установили сиденья из стеклопластика высокой прочности и особым образом затонировали окна
Фото: facebook.com/pg/kp.oget
Фото: facebook.com/pg/kp.oget
Фото: facebook.com/pg/kp.oget
Фото: facebook.com/pg/kp.oget
Фото: facebook.com/pg/kp.oget
Фото: facebook.com/pg/kp.oget
В Одессе собрали очередной модернизированный трамвай частично низким уровнем пола.
Вагон постарались сделать доступным для пассажиров с особыми потребностями: здесь есть пандус, звуковая и визуальная системы оповещения о маршруте. Об этом сегодня рассказали в КП "Одессгорэлектротранс".
"После обкатки вагон поступит в распоряжение трамвайного депо №1. В то же время сотрудники мастерских работают над сборкой очередного частично низкопольного трамвая, который выйдет на линию до конца мая", — заявили в пресс-службе муниципального перевозчика.
Помимо прочего в вагоне установили сиденья из стеклопластика высокой прочности и особым образом затонировали окна.
На 2018 год местные чиновники запланировали большое обновление транспортной системы Одессы.
В город уже прибыли новые белорусские троллейбусы, а для покупки новых трамваев хотят взять кредит.
Ранее в курортном районе Одессы трамвай сошел с рельс и протаранил столб, якобы из-за камня на рельсах.
Также в центре Одессы ранее на ходу загорелся трамвай, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.
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