В Одессе изготовили модернизованный трамвай с низким уровнем пола

Сегодня, 13:44

Помимо прочего в вагоне установили сиденья из стеклопластика высокой прочности и особым образом затонировали окна


Фото: facebook.com/pg/kp.oget

Фото: facebook.com/pg/kp.oget

Фото: facebook.com/pg/kp.oget

Фото: facebook.com/pg/kp.oget

Фото: facebook.com/pg/kp.oget

Фото: facebook.com/pg/kp.oget

В Одессе собрали очередной модернизированный трамвай частично низким уровнем пола.

Вагон постарались сделать доступным для пассажиров с особыми потребностями: здесь есть пандус, звуковая и визуальная системы оповещения о маршруте. Об этом сегодня рассказали в КП "Одессгорэлектротранс".

"После обкатки вагон поступит в распоряжение трамвайного депо №1. В то же время сотрудники мастерских работают над сборкой очередного частично низкопольного трамвая, который выйдет на линию до конца мая", — заявили в пресс-службе муниципального перевозчика.

Помимо прочего в вагоне установили сиденья из стеклопластика высокой прочности и особым образом затонировали окна.

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Ранее в курортном районе Одессы трамвай сошел с рельс и протаранил столб, якобы из-за камня на рельсах. 

Также в центре Одессы ранее на ходу загорелся трамвай, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.
трамвай, чиновники, вагон, трамваи

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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