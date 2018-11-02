В Одессе изменили три троллейбусных маршрута

Сегодня, 10:52

На одной из улиц города электротранспорт не будет ходить до 20 декабря

Фото: 1551.gov.ua
Фото: 1551.gov.ua

В Одессе временно изменили три троллейбусных маршрута. В муниципалитете поясняют, что это связано с ремонтом контактных сетей на улице Ришельевской. Электротранспорт не будет ходить здесь до 20 декабря.

Изменения коснулись маршрутов №7, №9 и №10. Так, троллейбус №7 с Итальянского бульвара будет поворачивать на ул. Канатную и двигаться до конечной на ул. Новосельского по маршруту №5. Троллейбус №9 с Итальянского бульвара будет идти на Привокзальную площадь, а оттуда по ул. Пушкинской до ул. Греческой, где будет возвращаться на маршрут, сворачивая на ул. Канатную. Троллейбус №10 также не будет доезжать до конечной у Пересыпского моста.

Примечательно, что льготники смогут бесплатно проехать в 210-й маршрутке, но только на отрезке от Пересыпского моста до остановки "Ул. Бунина" и от остановки "Польский спуск" до Пересыпского моста.

Ранее в Одессу прибыли 47 новых троллейбусов, приобретенные за средства Европейского банка реконструкции и развития. Все машины оборудованы системой wi-fi, розетками для подзарядки мобильных телефонов и трекерами GPS. Движение троллейбуса можно будет отслеживать на сайте "Транспорт Одессы".

Также мы писали о том, что Харьков получит 10 млн евро на новые троллейбусы
Одесса, троллейбус, изменения, движение, маршруты

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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