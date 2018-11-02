В Запорожье не разминулись автобус и троллейбус
Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения
1news.zp.ua
1news.zp.ua
1news.zp.ua
1news.zp.ua
1news.zp.ua
ДТП произошло сегодня, 1 ноября, около восьми часов утра в Коммунарском районе города.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, по ул. Космической дорогу не поделили троллейбус и автобус "МАЗ".
Столкновение произошло по вине 60-летнего водителя автобуса, который не убедился в безопасности маневра и столкнулся с троллейбусом.
В результате ДТП никто не пострадал. Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения.
Патрульные составили на водителя автобуса протокол по ст. 124 КУоАП.
Напомним, ранее мы писали о курьезном ДТП в Запорожье – там 30-летняя женщина врезалась в бетонную стену, перепутав педали тормоза и газа.
Также стоит напомнить, что ранее в полиции сайту "Сегодня" сообщили шокирующую статистику по аварийности на украинских дорогах: за девять месяцев 2018 года произошло 108 070 аварий. По данным ведомства, в ДТП погибли 2 266 человек, а 22 394 – получили травмы. Ряд аварий произошло по вине нетрезвых водителей.
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