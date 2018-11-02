В Запорожье не разминулись автобус и троллейбус

Вчера, 23:59

Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения


1news.zp.ua

1news.zp.ua

1news.zp.ua

1news.zp.ua

1news.zp.ua

ДТП произошло сегодня, 1 ноября, около восьми часов утра  в Коммунарском районе города.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, по ул. Космической дорогу не поделили троллейбус и автобус "МАЗ".

Столкновение произошло по вине 60-летнего водителя автобуса, который не убедился в безопасности маневра и столкнулся с троллейбусом.

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В результате ДТП никто не пострадал. Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения.

Патрульные составили на водителя автобуса протокол по ст. 124 КУоАП.

Напомним, ранее мы писали о курьезном ДТП в Запорожье – там 30-летняя женщина врезалась в бетонную стену, перепутав педали тормоза и газа.

Также стоит напомнить, что ранее в полиции сайту "Сегодня" сообщили шокирующую статистику по аварийности на украинских дорогах: за девять месяцев 2018 года произошло 108 070 аварий. По данным ведомства, в ДТП погибли 2 266 человек, а 22 394 – получили травмы. Ряд аварий произошло по вине нетрезвых водителей.
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Источник:

"Сегодня"

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