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В Одессе копы подстрелили агрессивного пса: пьяного хозяина задержали (видео)

4 мая, 12:26

Руслан Ровик

Пьяный хозяин собаки выгуливал ее на детской площадке

В Одессе копы получили сообщение о нарушении правил выгула собак и, прибыв на вызов, обнаружили агрессивное животное бойцовской породы, которое им пришлось подстрелить.

Как сообщили в городской полиции, инцидент произошел около полудня по Ванному переулку.

"Заявитель сообщил, что в Ванном переулке находится мужчина с явными признаками алкогольного опьянения с собакой бойцовой породы без намордника и поводка. Мужчина взволнованно добавил, что животное бросается на детей", – говорится в сообщении.

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Патрульные оперативно прибыли на вызов и обнаружили мужчину с собакой, на которых жаловались прохожие.

Мужчина вел себя агрессивно, и на требование инспекторов успокоить животное и одеть на него поводок, он не реагировал.

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Видео: Подслушано Одесса/Телеграм

Нарушитель натравил пса на патрульных, и собака бросилась на полицейского. Чтобы обезвредить животное, стражам порядка пришлось применить оружие.

34-летнего нарушителя полицейские задержали, а раненую собаку передали ветеринарам, которые доставили ее в лечебницу.

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Напомним, в Бердянске Запорожской области произошли два нападения бродячих собак на людей, в результате которых пострадали юноша и маленькая девочка. На юношу собака напала в районе бывшего завода „Дормаш": его, с рваной раной на плече, госпитализировали в больницу. А на Лисках бездомная собака укусила за ногу семилетнюю девочку.

Кроме того, в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Одесса собаки собака стрельба полицейские

Источник: Сегодня

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