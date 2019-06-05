Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе на берег выбросило дельфиненка: детеныш погиб от колото-резаных ран

5 июня, 16:12

Мертвого дельфина нашли возле одной из баз отдыха

Фото: Facebook Евы Поляк
Фото: Facebook Евы Поляк.

В Одессе на побережье обнаружен погибший дельфиненок со срезанным плавником. Об этом в Facebook сообщила местная жительница Ева Поляк, которая нашла мертвое животное. По ее словам, тело дельфина обнаружено в Лузановке (курортная зона в Суворовском районе города).

"Спинной плавник полностью срезан, попытались отрезать хвост и грудной левый. Бросили, потому что, видно, не тот инструмент – кости со связками пилить", – сообщила одесситка, отметив, что подобные случаи она уже встречала раньше.

Фото: Facebook Евы Поляк

Гибель дельфиненка возмутила горожан. Многие тиражируют фотографии мертвого животного, сделанные Поляк и выложенные ею в Facebook. В комментариях люди пишут, что, скорее всего, дельфиненок попал в сети к браконьерам. Плавник был срезан злоумышленниками во время извлечения детеныша из сетей, которого потом выбросили умирать в море.

Как сообщили в Черноморском рыбоохранном патруле, специалисты 3 июня получили информацию об обнаружении на пляже мертвого дельфина в районе базы отдыха "Дом Павловых".

Фото: Черноморский рыбоохранный патруль

Сотрудники патруля вместе с представителями Госпотребслужбы и Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа осуществили выезд на место событий. Обнаруженное животное – морская свинья (дельфин-азовка).


Фото: Черноморский рыбоохранный патруль

"При визуальном осмотре на теле морского млекопитающего обнаружены механические повреждения (колото-резаные раны) – травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в патруле.

Фото: Черноморский рыбоохранный патруль

Как отмечается, тело дельфина передано для дальнейшей утилизации, согласно требованиям действующего законодательства. 

Напомним, в оккупированном Крыму мертвые туши дельфинов продают на рынке. Тела животных валяются прямо на пляжах полуострова.

Также мы рассказывали, что летом 2019 года будет проведен расширенный международный авиаучет дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией. Это предусмотрено специальным проектом Европейского Союза. В исследованиях, рассчитанных на два года, будут участвовать ученые из Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Монако. Кроме авиационного учета будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях.

В прошлом году под Одессой на берегу моря нашли мертвого дельфина. Причина гибели млекопитающего пока не ясна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дельфин, дельфиненок

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе на берег выбросило дельфиненка: детеныш погиб от колото-резаных ран". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В оккупированном Крыму мертвые туши дельфинов продают на рынке (18+)

24 апреля, 13:54

Тела животных валяются прямо на пляжах полуострова

На пляжи Франции вынесло более 100 мертвых дельфинов

11 февраля, 22:27

Большинство дельфинов погибают в рыболовецких сетях, считают специалисты

Плавающий с дельфином пес стал звездой сети: видео

24 января, 09:01

Забавные кадры быстро стали вирусными в YouTube

В России неизвестные пытались зажарить и съесть дельфина

28 июля 2018, 02:15

По факту инцидента назначена проверка

ТОП-модели на пляже: 10 лучших фигур (фото)

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Гусев: "Последняя драка в раздевалке Динамо была очень давно"

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Зеленский обратился к олигархам насчет Донбасса

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь