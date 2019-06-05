В Одессе на берег выбросило дельфиненка: детеныш погиб от колото-резаных ран

Мертвого дельфина нашли возле одной из баз отдыха

Фото: Facebook Евы Поляк.

В Одессе на побережье обнаружен погибший дельфиненок со срезанным плавником. Об этом в Facebook сообщила местная жительница Ева Поляк, которая нашла мертвое животное. По ее словам, тело дельфина обнаружено в Лузановке (курортная зона в Суворовском районе города).

"Спинной плавник полностью срезан, попытались отрезать хвост и грудной левый. Бросили, потому что, видно, не тот инструмент – кости со связками пилить", – сообщила одесситка, отметив, что подобные случаи она уже встречала раньше.

Фото: Facebook Евы Поляк

Гибель дельфиненка возмутила горожан. Многие тиражируют фотографии мертвого животного, сделанные Поляк и выложенные ею в Facebook. В комментариях люди пишут, что, скорее всего, дельфиненок попал в сети к браконьерам. Плавник был срезан злоумышленниками во время извлечения детеныша из сетей, которого потом выбросили умирать в море.

Как сообщили в Черноморском рыбоохранном патруле, специалисты 3 июня получили информацию об обнаружении на пляже мертвого дельфина в районе базы отдыха "Дом Павловых".

Фото: Черноморский рыбоохранный патруль

Сотрудники патруля вместе с представителями Госпотребслужбы и Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа осуществили выезд на место событий. Обнаруженное животное – морская свинья (дельфин-азовка).



Фото: Черноморский рыбоохранный патруль

"При визуальном осмотре на теле морского млекопитающего обнаружены механические повреждения (колото-резаные раны) – травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в патруле.

Фото: Черноморский рыбоохранный патруль

Как отмечается, тело дельфина передано для дальнейшей утилизации, согласно требованиям действующего законодательства.

Напомним, в оккупированном Крыму мертвые туши дельфинов продают на рынке. Тела животных валяются прямо на пляжах полуострова.

Также мы рассказывали, что летом 2019 года будет проведен расширенный международный авиаучет дельфинов в Черном море с фото и видеофиксацией. Это предусмотрено специальным проектом Европейского Союза. В исследованиях, рассчитанных на два года, будут участвовать ученые из Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Монако. Кроме авиационного учета будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях.

В прошлом году под Одессой на берегу моря нашли мертвого дельфина. Причина гибели млекопитающего пока не ясна.

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